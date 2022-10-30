Ломаченко победой над Ортисом отметил возвращение в бокс

В Нью-Йорке (США) состоялся главный бой вечера бокса, в котором сошлись представитель Украины Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) и американец Джемейн Ортис (16-0-1, 8 КО), пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Поединок в легком весе был рассчитан на двенадцать раундов, продлился всю дистанцию и завершился в пользу Ломаченко единогласным решением судей (115-113, 116-112, 117-11).

Таким образом, Василий одержал 17-ю победу в профессионалах, а Ортис потерпел первое поражение в карьере. Видео с боя представлено ниже.

Стоит отметить, что сегодняшний поединок стал первым для Ломаченко после того, как он принял участие в теробороне Украины.

В пятницу прошла традиционная церемония взвешивания соперников. Более тяжелым оказался украинец. Актуальный вес Ломаченко – 61,05 кг. Тем временем Ортис легче почти на 300 г. Оба боксера выполнили нормативы легкой категории.