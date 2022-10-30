Ломаченко перемогою над Ортісом відзначив повернення у бокс

У Нью-Йорку (США) відбувся головний бій вечора боксу, в якому зійшлися представник України Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) та американець Джемейн Ортіс (16-0-1, 8 КО), пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Поєдинок у легкій вазі був розрахований на дванадцять раундів, тривав усю дистанцію та завершився на користь Ломаченка одноголосним рішенням суддів (115-113, 116-112, 117-11).

Таким чином, Василь здобув 17-у перемогу у професіоналах, а Ортіс зазнав першої поразки у кар'єрі. Відео з бою представлено нижче.

Варто зазначити, що сьогоднішній поєдинок став першим для Ломаченка після того, як він взяв участь у теробороні України.

У п'ятницю відбулася традиційна церемонія зважування суперників. Найважчим виявився українець. Актуальна вага Ломаченка – 61,05 кг. Тим часом Ортіс легший майже на 300 р. Обидва боксери виконали нормативи легкої категорії.