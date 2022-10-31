Сколько стоит доллар в Украине и что будет дальше

На прошлой неделе курс доллара неожиданно для многих опустился ниже психологически важного уровня 40,00. В пятницу, 28 октября, киевские оптовые обменные пункты предлагали его по цене 39,55 гривен. И хоть такая цена продержалась недолго, но она была.

Уже во второй половине дня пятницы ценники на продажу наличного «американца» начали медленно двигаться вверх. Как сообщили порталу «Курс Украины», в прошлую пятницу наконец-то выплатили всю задолженность по денежному обеспечению нашим военным. И спрос на валюту это мгновенно ощутил.

В субботу, после удачной атаки на корабли Черноморского флота РФ, прозвучали заявления от «российской стороны» о прекращении действия т.н. «зернового соглашения». Возникли опасения, что это может повлиять на курс доллара.

Сегодня, в понедельник 31 октября, была совершена очередная массированная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры. Однако реакция валютного рынка на это событие была крайне спокойной. И это несмотря на то, что Киев частично остался без света, а значит и банки, и обменные пункты были вынуждены или заводить электрогенераторы, или просто прекратить работу.

Курс доллара в столице опять вернулся к отметке 40,00 гривен, а в некоторых обменных пунктах даже поднялся выше. Вырос доллар и в других городах: в Хмельницком его стоимость поднялась до 40,10 гривен, а в Харькове, Николаеве и Днепре – до 40,15-40,20 гривен. Тем не менее сообщений не то, что об ажиотажном, но даже о повышенном спросе не поступает. Похоже, сейчас украинцев заботят совсем другие проблемы: покупка электрогенераторов (бензиновых и дизельных), павербанков и свечей. Из-за утренних налетов во многих городах опять начались перебои с подачей электроэнергии и воды.

На прошлой неделе объем интервенций НБУ на межбанковском валютном рынке упал в 2,5 раза – до 227,59 млн долларов (против 576,37 млн долларов неделей ранее). Это означает, что предложение валюты от экспортеров по мере сближения реального рыночного курса с официальным начинает увеличиваться.

Чего дальше ожидать от валютного курса?

По мнению аналитиков портала «Курс Украины», спрос и предложение на наличном валютном рынке в течение ближайшей недели будут сбалансированы.

Одним из важных стабилизирующих курс факторов продолжают оставаться т.н. «конвертационные» депозиты, т.е. возможность купить валюту по низкому курсу, оформив депозит в долларах или евро сроком на 3 месяца. Уже начали выплачивать первые такие депозиты, оформленные в конце июля. Сомневавшиеся убедились, что возвращают именно валютой, и доверие к этой банковской услуге еще больше выросло. Часть военных тоже предпочла не покупать наличную валюту, а оформить подобные депозиты, что снизило нагрузку на наличный валютообмен.

Ожидается, что в течение ближайшей недели доллар будет совершать колебания в пределах диапазона 39,50-40,50 гривен, не сильно отдаляясь от ключевого уровня 40,00 гривен.