Скільки коштує долар в Україні та що буде далі

Минулого тижня курс долара несподівано для багатьох опустився нижче за психологічно важливий рівень 40,00. У п'ятницю, 28 жовтня, київські гуртові обмінні пункти пропонували його за ціною 39,55 гривень. І хоч така ціна протрималася недовго, але вона була.

Вже в другій половині дня п'ятниці цінники на продаж готівкового «американця» почали повільно рухатися вгору. Як повідомили порталу «Курс України», минулої п'ятниці нарешті виплатили всю заборгованість із грошового забезпечення нашим військовим. І попит на валюту це миттєво відчув.

У суботу після вдалої атаки на кораблі Чорноморського флоту РФ пролунали заяви від «російської сторони» про припинення дії т.зв. зернової угоди. Виникли побоювання, що це може вплинути на курс долара.

Сьогодні, у понеділок 31 жовтня, було здійснено чергову масовану ракетну атаку на об'єкти критичної інфраструктури. Однак реакція валютного ринку на цю подію була вкрай спокійною. І це попри те, що Київ частково залишився без світла, а отже, і банки, і обмінні пункти були змушені або заводити електрогенератори, або просто припинити роботу.

Курс долара у столиці знову повернувся до позначки 40,00 гривень, а в деяких обмінних пунктах навіть піднявся вище. Зріс долар і в інших містах: у Хмельницькому його вартість піднялася до 40,10 грн., а в Харкові, Миколаєві та Дніпрі – до 40,15-40,20 грн. Проте повідомлень не те, що про ажіотажний, але навіть про підвищений попит не надходить. Схоже, зараз українців турбують зовсім інші проблеми: покупка електрогенераторів (бензинових та дизельних), павербанків та свічок. Через ранкові прильоти у багатьох містах знову почалися перебої з подачею електроенергії та води.

Минулого тижня обсяг інтервенцій НБУ на міжбанківському валютному ринку впав у 2,5 раза – до 227,59 млн. доларів (проти 576,37 млн. доларів тижнем раніше). Це означає, що пропозиція валюти від експортерів зі зближенням реального ринкового курсу з офіційним починає збільшуватися.

Що далі чекати від валютного курсу?

На думку аналітиків порталу «Курс України», попит та пропозицію на готівковому валютному ринку протягом найближчого тижня буде збалансовано.

Одним з важливих факторів, що стабілізують курс, продовжують залишатися т.зв. «конвертаційні» депозити, тобто можливість купити валюту за низьким курсом, оформивши депозит у доларах або євро терміном на 3 місяці. Вже почали сплачувати перші такі депозити, оформлені наприкінці липня. Ті, хто сумнівався, переконалися, що повертають саме валютою, і довіра до цієї банківської послуги ще більше зросла. Частина військових теж віддала перевагу не купувати готівкову валюту, а оформити подібні депозити, що знизило навантаження на готівковий валютообмін.

Очікується, що протягом найближчого тижня долар буде коливатись у межах діапазону 39,50-40,50 гривень, не сильно віддаляючись від ключового рівня 40,00 гривень.