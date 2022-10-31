Западные СМИ об обстреле Украины: удары России становятся предсказуемыми

Большинство украинцев, похоже, уже ожидали услышать звук взрывов в понедельник утром. Потому что Россия, считают западные издания, действует по определенному шаблону, начиная рабочую неделю массовыми обстрелами, сообщает Зеркало недели.

Так сегодняшние обстрелы крупных городов Украины комментирует корреспондент Washington Post в Киеве Изабель Хуршудян. Она напоминает, что Россия обстреляла Киев и другие крупные города сначала 10 октября, а затем снова в следующий понедельник.

«Возможно, на этот раз обстрелы можно было предвидеть после атаки беспилотников против военных кораблей России в крымском порту в Севастополе» , - пишет она.

Financial Times, в свою очередь, указывает на то, что новые российские удары по городам Украины произошли после того, как Москва объявила о своем выходе из зерновой сделки. Но чиновники Украины, ООН и Турции, тоже участвующие в соглашении, вчера допустили, что экспорт украинского зерна все равно продолжится.

The Guardian называет сегодняшние российские удары новой попыткой России уничтожить ключевую инфраструктуру Украины перед зимой. Британское издание напоминает, что обстрелы были и в предыдущие два понедельника, после которых Москва устраивала атаки беспилотников.

В BBC тоже отмечают, что сегодняшние российские цели в Украине были очень знакомы. Ракеты Москвы были направлены на объекты энергетической инфраструктуры в городах по всей Украине, расположенных вдали от линии фронта. Издание подчеркивает, что российская армия очень часто запускает десятки ракет и беспилотников одновременно, пытаясь перегрузить украинскую систему ПВО.

«Однако Киев в этот раз довольно успешно сбил большинство из них. Утром удалось перехватить 44 ракеты» , – пишет BBC.

Журналисты Associated Press также отметили, что эффективность противовоздушной обороны Украины повысилась. В украинских ВВС сообщили, что Россия запустила более 50 крылатых ракет X-101/X-555. Запуски были выполнены с самолетов Ту-95 и Ту-160 над Каспийским морем и в Ростовской области. И почти все эти ракеты были сбиты. Российские военные пока не комментировали свой новый обстрел Украины.