Західні ЗМІ про обстріл України: удари Росії стають передбачуваними

Більшість українців, схоже, вже очікували почути звук вибухів у понеділок вранці. Тому що Росія, вважають західні ЗМІ, діє за визначеним шаблоном, розпочинаючи робочий тиждень масовими обстрілами, повідомляє Дзеркало тижня.

Так сьогоднішні обстріли великих міст України коментує кореспондент Washington Post в Києві Ізабель Хуршудян. Вона нагадує, що Росія обстріляла Київ і інші великі міста спочатку 10 жовтня, а потім знову наступного понеділка.

«Можливо, цього разу обстріл можна було передбачити після атаки безпілотників проти військових кораблів Росії у кримському порту в Севастополі» , - пише вона.

Financial Times, у свою чергу, вказує на те, що нові російські удари по містам України відбулися після того, як Москва оголосила про свій вихід з зернової угоди. Але чиновники України, ООН і Туреччини, які теж беруть участь в угоді, вчора допустили, що експорт українського зерна все одно продовжиться.

The Guardian називає сьогоднішні російські удари новою спробою Росії знищити ключову інфраструктуру України перед зимою. Британське видання нагадує, що обстріли були і в попередні два понеділки, після яких Москва влаштовувала атаки безпілотників.

У BBC теж зауважують, що сьогоднішні російські цілі в Україні були дуже знайомі. Ракети Москви були націлені на об’єкти енергетичної інфраструктури в містах по всій Україні, розташованих далеко від лінії фронту. Видання підкреслює, що російська армія дуже часто запускає десятки ракет і безпілотників одночасно, намагаючись перевантажити українську систему ППО.

«Однак, Київ цього разу доволі успішно збив більшість з них. Вранці вдалося перехопити 44 ракети» , - пише BBC.

Журналісти Associated Press теж зауважили, що ефективність протиповітряної оборони України підвищилася. У українських ВПС повідомили, що Росія запустила більше 50 крилатих ракет X-101/X-555. Запуски були виконані з літаків Ту-95 і Ту-160 над Каспійським морем і в Ростовський області. І майже всі ці ракети були збиті. Російські військові поки не коментували свій новий обстріл України.