Сеть ресторанов McDonald’s возобновила работу еще в трех городах Украины

Сеть ресторанов McDonald’s возобновила работу в Ивано-Франковске, Белой Церкви и Броварах, сообщает Новое время.

2 ноября заново открылся McDonald’s в Ивано-Франковске по ул. Миколайчука, 2. Также открытия продолжаются в Киевской области: теперь McDonald’s работает в Белой Церкви на просп. Незалежности и в Броварах по ул. Киевской, 239.

"Рестораны работают с 09:00 до 21:00 по всем каналам продаж и соблюдают расширенные правила безопасности, внедренные в сети McDonald’s. Заведения закрываются во время воздушной тревоги, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие. При этом команда оперативно выдает уже оплаченные заказы, пока останавливает производственные процессы и выключает оборудование перед закрытием Ресторан продолжает работу ориентировочно через час после отмены тревоги: это время требуется на включение и настройку оборудования и для подготовки персонала к работе Если воздушная тревога будет отменена менее чем за час до закрытия, то ресторан откроется на следующий день" , — сообщили в компании.

Также рестораны не работают при отключении электроэнергии и будут продолжать работу ориентировочно через час после возобновления электроснабжения.

Количество заведений McDonald’s в Украине, таким образом, увеличилось до 46.

До начала российского вторжения в Украину работало 109 ресторанов McDonald’s в 24 населенных пунктах.

Узнать об открытии, графике работы и перечне открытых ресторанов можно в мобильном приложении McDonald’s (в AppStore и Google Play).