Мережа ресторанів McDonald’s відновила роботу ще у трьох містах України

Мережа ресторанів McDonald’s відновила роботу у Івано-Франківську, Білій Церкві та Броварах, повідомляє Новое время.

2 листопада заново відкрився McDonald’s в Івано-Франківську на вул. Миколайчука, 2. Також відкриття продовжуються у Київській області: відтепер McDonald’s працює в Білій Церкві на просп. Незалежності та у Броварах на вул. Київській, 239.

"Ресторани працюють з 09:00 до 21:00 по всіх каналах продажу та дотримуються розширених правил безпеки, впроваджених в мережі McDonald’s. Заклади закриваються під час повітряної тривоги, щоб працівники та відвідувачі могли перейти у найближче укриття. При цьому команда оперативно видає уже оплачені замовлення, поки зупиняє виробничі процеси та вимикає обладнання перед закриттям. Ресторан продовжує роботу орієнтовно через годину після скасування тривоги: цей час потрібен на включення і налаштування обладнання та для підготовки працівників до роботи. Якщо повітряна тривога буде скасована менш ніж за годину до закриття, то ресторан відкриється наступного дня" , — повідомили у компанії.

Також ресторани не працюють під час відключення електроенергії і продовжуватимуть роботу орієнтовно через годину після поновлення електропостачання.

Кількість закладів McDonald’s в Україні таким чином збільшилася до 46.

До початку російського вторгнення в Україні працювало 109 ресторанів McDonald’s у 24 населених пунктах.

Дізнатися про відкриття, графік роботи та перелік відкритих ресторанів можна в мобільному застосунку McDonald’s (в AppStore та Google Play).