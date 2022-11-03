Шмыгаль: более 40% госбюджета-2023 направят на оборону и безопасность

Приоритетом принятого Верховной Радой государственного бюджета на 2023 год есть обеспечение победы Украины в войне, сообщает Экономическая правда.

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram.

"Поэтому 43% всех средств направляем на армию и безопасность Украины. Это более 1 трлн. Огромная сумма, которая позволит обеспечить необходимым нашим героям на фронте", – отметил глава правительства.

Он добавил, что вторым приоритетом сметы на следующий год является социальное обеспечение. На пенсии, помощь ВПЛ, субсидии, медицину и образование направят совокупно более 30% расходов бюджета.

Также в бюджете предусмотрено создание Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии России с ресурсом в 35 млрд. грн. и Фонд развития предпринимательства с 16 млрд. грн.

Шмигаль подчеркнул, что расходы на государственный аппарат в 2023 году сократили более чем на 10 млрд грн.

"Собственные доходы страны на следующий год составят 1,3 трлн грн. Зато расходы вдвое больше – 2,6 трлн грн. Дефицит в 38 млрд долларов рассчитываем преимущественно закрывать благодаря поддержке наших международных партнеров. В частности, Евросоюза, США и МВФ" , – добавил глава правительства.

Напоминаем:

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о госбюджете на 2023 год.

Бюджетный комитет Верховной Рады рекомендовал депутатам одобрить проект государственного бюджета на 2023 год во втором чтении.

Среди изменений, которые появились в бюджете - увеличение расходов на Секретариат Уполномоченного ВРУ по правам человека (+116 млн грн), финансирование политических партий (+519,4 млн грн), телеканал Рада и газета "Голос Украины" (+120 млн грн), а также дополнительные 63 млн грн на Специализированную антикоррупционную прокуратуру, почти 40 млн грн - на мероприятия по приватизации.

Кабинет министров принял проект бюджета на 2023 год ко второму чтению с учетом предложений народных депутатов. В частности, правительство скорректировало прогноз роста ВВП на 2023 год в сторону консервативного сценария (3,2% вместо 4,6%). Прогноз инфляции уменьшили с 30% до 28%.

Верховная Рада 7 октября утвердила проект госбюджета на 2023 год в первом чтении.

Согласно Бюджетному кодексу правительство должно одобрить проект закона о госбюджете на следующий год и подать его в парламент до 15 сентября года, предшествующего плановому.

Верховная Рада, как определено Регламентом, рассматривает проект госбюджета в первом чтении не позднее 20 октября. До 3 ноября правительство должно вернуть ВР документ с учетом предоставленных нардепами Бюджетных выводов.