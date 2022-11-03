Шмигаль: більше 40% держбюджету-2023 спрямують на оборону та безпеку

Пріоритетом прийнятого Верховною Радою державного бюджету на 2023 рік є забезпечення перемоги України у війні, повідомляє Економічна правда.

Про це написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram.

"Тому 43% всіх коштів направляємо на армію та безпеку України. Це понад 1 трлн грн. Величезна сума, яка дозволить забезпечити необхідним наших героїв на фронті" , – зазначив глава уряду.

Він додав, що другим пріоритетом кошторису на наступний рік є соціальне забезпечення. На пенсії, допомогу ВПО, субсидії, медицину та освіту спрямують сукупно більше 30% видатків бюджету.

Також у бюджеті передбачено створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії з ресурсом в 35 млрд грн та Фонд розвитку підприємництва з 16 млрд грн.

Шмигаль підкреслив, що видатки на державний апарат у 2023 скоротили на понад 10 млрд грн.

"Власні доходи країни наступного року складуть 1,3 трлн грн. Натомість видатки вдвічі більші – 2,6 трлн грн. Дефіцит у 38 млрд доларів розраховуємо переважно закривати завдяки підтримці наших міжнародних партнерів. Зокрема Євросоюзу, США та МВФ" , – додав глава уряду.

Нагадуємо:

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про держбюджет на 2023 рік.

Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував депутатам схвалити проєкт державного бюджету на 2023 рік у другому читанні.

Серед змін, що з’явилися у бюджеті – збільшення видатків на Секретаріат Уповноваженого ВРУ з прав людини (+116 млн грн), фінансування політичних партій (+519,4 млн грн), телеканал Рада та газета "Голос України" (+120 млн грн), а також додаткові 63 млн грн на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, майже 40 млн грн – на заходи з приватизації.

Кабінет міністрів ухвалив проєкт бюджету на 2023 рік до другого читання з урахуванням пропозицій народних депутатів. Зокрема, уряд скоригував прогноз зростання ВВП на 2023 рік в бік консервативного сценарію (3,2% замість 4,6%). Прогноз інфляції зменшили з 30% до 28%.

Верховна Рада 7 жовтня затвердила проєкт держбюджету на 2023 рік у першому читанні.

Згідно Бюджетного кодексу уряд повинен схвалити проєкт закону про держбюджет на наступний рік та подати його у парламент до 15 вересня року, що передує плановому.

Верховна Рада, як визначено Регламентом, розглядає проєкт держбюджету у першому читанні не пізніше 20 жовтня. До 3 листопада уряд повинен повернути ВР документ з урахуванням наданих нардепами Бюджетних висновків.