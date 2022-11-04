Украинцы в октябре зарегистрировали более 24 тысяч новых бизнесов

По данным Опендатабот в рамках мониторинга "Экономический фронт Украины", в октябре в Украине зафиксировали всплеск новых регистрации ФЛП и компаний, несмотря на массированные обстрелы врага по украинским городам, но работа бизнеса несколько "просела".

В октябре было зарегистрировано 21,3 тысячи ФЛП и 3,2 тысячи компаний.

"Количество регистраций новых бизнесов заметно "просело" в первые недели массированных обстрелов Украины, однако "нагнало потерянное" в последнюю неделю месяца" , – говорится в сообщении.

ОПЕНДАТАБОТ

Аналитики объясняют, что обычно наибольшее количество ФОПов регистрируется в начале месяца, в конце периода регистрации падают, однако в октябре показатели первой и последней недели стабильно высокие.

В общей сложности с момента начала широкомасштабной войны было зарегистрировано около 170 тысяч новых ФЛП

"Общий "паралич" рынка отразился и на работе бизнеса. Так, по данным сервиса "Вчасно", количество договоров за месяц — в октябре до сентября — упало на 8%. Однако это все еще в 1,5 раза больше показателей до большого вторжения. Число актов, подписанных с помощью сервиса документооборота, почти не изменилось" , – отметили исследователи.

ОПЕНДАТАБОТ

Активной остается отрасль общепита – по состоянию на начало ноября работает 74% заведений общепита по сравнению с периодом до большого вторжения. Они генерируют 93% обращений от показателей к нападению РФ.

Кроме того, украинцы окончательно возобновили покупки в украинских магазинах по сравнению с периодом до вторжения РФ. В последние недели октября показатели достигли рекордных 123% против "довоенных" показателей.