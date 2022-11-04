Українці у жовтні зареєстрували понад 24 тисячі нових бізнесів

За даними Опендатабот у рамках моніторингу "Економічний фронт України", у жовтні в Україні зафіксували сплеск нових реєстрації ФОП та компаній, попри масовані обстріли ворога по українських містах, але робота бізнесу дещо "просіла".

У жовтні було зареєстровано 21,3 тисячі ФОПів та 3,2 тисячі компаній.

"Кількість реєстрацій нових бізнесів помітно "просіла" в перші тижні масованих обстрілів України, проте "нагнала втрачене" в останній тиждень місяця" , – йдеться в повідомленні.

ОПЕНДАТАБОТ

Аналітики пояснюють, що зазвичай найбільша кількість фопів реєструється на початку місяця, наприкінці періоду реєстрації падають — проте у жовтні показники першого та останнього тижня стабільно високі.

Загалом від моменту початку великої війни було зареєстровано близько 170 тисяч нових ФОПів.

"Загальний "параліч" ринку відбився й на роботі бізнесу. Так, за даними сервісу "Вчасно", наразі кількість договорів за місяць — у жовтні до вересня — впала на 8%. Проте це все ще у 1,5 рази більше за показники до великого вторгнення. Кількість актів, підписаних за допомогою сервісу документообігу, майже не змінилась" , – зазначили дослідники.

ОПЕНДАТАБОТ

Активною залишається галузь громадського харчування – станом на початок листопада працює 74% закладів громадського харчування у порівнянні з періодом до великого вторгнення. Вони генерують 93% обігів від показників до нападу РФ.

Крім цього, українці остаточно відновили покупки в українських магазинах у порівнянні з періодом до вторгнення РФ. В останні тижні жовтня показники сягли рекордних 123% проти "довоєнних" показників.