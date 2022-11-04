Оккупанты объявили в Херсоне круглосуточный комендантский час

Во временно захваченном российскими оккупантами Херсоне объявили круглосуточный комендантский час, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило российское прокремлевское издание "РИА Новости" со ссылкой на самопровозглашенную местную "власть".

"В Херсоне объявлен круглосуточный комендантский час".

Что этому предшествовало: