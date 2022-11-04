Оккупанты объявили в Херсоне круглосуточный комендантский час
Во временно захваченном российскими оккупантами Херсоне объявили круглосуточный комендантский час, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщило российское прокремлевское издание "РИА Новости" со ссылкой на самопровозглашенную местную "власть".
"В Херсоне объявлен круглосуточный комендантский час".
Что этому предшествовало:
- Министр обороны Украины Алексей Резников не исключает, что российские захватчики могут уйти из Херсона на левый берег Днепра.
- Британский телеканал Sky News со ссылкой на западных чиновников информирует, что Владимир Путин будет испытывать все большее давление со стороны сторонников жесткой линии из-за ожидаемого вывода оккупационных войск из Херсона.