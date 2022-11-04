Окупанти оголосили в Херсоні цілодобову комендантську годину

У тимчасово захопленому російськими окупантами Херсоні оголосили цілодобову комендантську годину, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило російське прокремлівське видання "РИА Новости" з посиланням на самопроголошену місцеву "владу".

﻿"﻿У Херсоні оголошено цілодобову комендантську годину".

Що цьому передувало: