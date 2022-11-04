Окупанти оголосили в Херсоні цілодобову комендантську годину

Окупанти оголосили в Херсоні цілодобову комендантську годину
Фото: Facebook

У тимчасово захопленому російськими окупантами Херсоні оголосили цілодобову комендантську годину, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило російське прокремлівське видання "РИА Новости" з посиланням на самопроголошену місцеву "владу".

﻿"﻿У Херсоні оголошено цілодобову комендантську годину".

Що цьому передувало:

  • Міністр оборони України Олексій Резніков не виключає, що російські загарбники можуть відступити з Херсона на лівий берег Дніпра.
  • Британський телеканал Sky News з посиланням на західних посадовців інформує, що Володимир Путін зазнаватиме все більшого тиску з боку прихильників жорсткої лінії через очікуване виведення окупаційних військ із Херсона.

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