Окупанти оголосили в Херсоні цілодобову комендантську годину
У тимчасово захопленому російськими окупантами Херсоні оголосили цілодобову комендантську годину, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомило російське прокремлівське видання "РИА Новости" з посиланням на самопроголошену місцеву "владу".
"У Херсоні оголошено цілодобову комендантську годину".
Що цьому передувало:
- Міністр оборони України Олексій Резніков не виключає, що російські загарбники можуть відступити з Херсона на лівий берег Дніпра.
- Британський телеканал Sky News з посиланням на західних посадовців інформує, що Володимир Путін зазнаватиме все більшого тиску з боку прихильників жорсткої лінії через очікуване виведення окупаційних військ із Херсона.