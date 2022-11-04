Воздушные силы сбили на юге Украины три российских крылатых ракеты
Украинские воздушные силы на юге страны сбили три российских крылатых ракеты Калибр, сообщает Новое время.
Об одном из успешных залпов, который был осуществлен около 16:00 военнослужащими одного из расчетов ПЗРК отдельного зенитного ракетного дивизиона Воздушного командования Центр, сообщается на странице этого командования в Facebook.
В сообщении подчеркнули, что сбитая ракета — спасенный инфраструктурный объект и сотни мирных жизней.
Позже Воздушное командование Юг сообщило о том, что две крылатые ракеты Калибр были сбиты около 16:00 силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования Юг.
Отмечается, что эти ракеты были выпущены из акватории Черного моря. Одна из них была сбита над Херсонской областью, другая — над Николаевской.
В ночь на пятницу, 4 ноября, войска РФ нанесли удар ракетами С-300 по населенным пунктам Запорожской области, в результате чего была повреждена газовая труба.
Также в ночь на 4 ноября оккупанты ударили ракетами С-300 по Николаеву, разрушив одно складское помещение и вызвав пожар в другом. Кроме того, было повреждено административное здание и припаркованные рядом машины.
С 10 октября РФ начала атаковать объекты энергетической инфраструктуры по всей Украине, что повлекло за собой снижение мощностей энергосистемы. В стране начали вводить веерные отключения света, а в период сильных нагрузок экстренные.
31 октября Россия совершила новую массированную ракетную атаку на всей территории Украины. Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах Украины. Большинство из поврежденных объектов – энергетические.