Повітряні сили збили на півдні України три російські крилаті ракети

Українські повітряні сили на півдні країни збили три російські крилаті ракети Калібр, повідомляє Новое время.

Про один з успішних залпів, який було здійснено близько 16:00 військовослужбовцями одного із розрахунків ПЗРК окремого зенітного ракетного дивізіону Повітряного командування Центр, повідомляється на сторінці цього командування у Facebook.

У повідомленні наголосили, що збита ракета — це врятований інфраструктурний об'єкт та сотні мирних життів.

Пізніше Повітряне командування Південь повідомило про те, що дві крилаті ракети Калібр були збиті близько 16:00 силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування Південь.

Зазначається, що ці ракети були випущені з акваторії Чорного моря. Одну з них було збито над Херсонщиною, іншу — над Миколаївщиною.

У ніч на п’ятницю, 4 листопада, війська РФ завдали удару ракетами С-300 по населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого було пошкоджено газову трубу.

Також у ніч на 4 листопада окупанти вдарили ракетами С-300 по Миколаєву, зруйнувавши одне складське приміщення та спричинивши пожежу в іншому. Крім того, було пошкоджено адміністративну будівлю та припарковані поряд машини.

З 10 жовтня РФ почала атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури по всій Україні, що спричинило зниження потужностей енергосистеми. У країні почали вводити віялові відключення світла, а в період сильних навантажень екстрені.

31 жовтня Росія здійснила нову масовану ракетну атаку на всій території України. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що російські ракети пошкодили 18 об'єктів інфраструктури у 10 регіонах України. Більшість із пошкоджених об'єктів — енергетичні.