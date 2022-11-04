Почему опять растет доллар и чего ожидать от валютного курса на выходных

После того, как на прошлой неделе доллар ненадолго подешевел до 39,55-39,60 гривен (по такой цене его продавали в столице в прошлую пятницу), ценники на банковских табло (а небанковские уже давно выключены) снова поползли вверх.

Утром понедельника 31 октября купить наличного «американца» в столице можно было по 39,90 гривен, а уже сутки спустя его стоимость выросла до 40,55-40,60 гривен. Оставшиеся дни недели курс доллара колебался в пределах 40,30-40,50 гривен.

Почему опять растет доллар?

Попробуем сформулировать основные причины, почему опять растет доллар.

Первое и главное: военным, которые в настоящее время обеспечивают большую часть спроса на наличную валюту, в конце прошлой недели выплатили задолженность по зарплате (у военных она называется «денежное довольствие»). В день, когда это произошло, собственно, и перестал падать курс доллара.

Второе: повышенные продажи доллара на прошлой неделе (как наличного, так и безналичного) были связаны с потребностью бизнеса в совершении платежей в национальной валюте, связанных с концом месяца. На этой неделе этот фактор потерял актуальность: экспортеры снова начали придерживать выручку.

Третье: в связи с участившимися атаками на украинскую энергоструктуру у населения вырос спрос на электрогенераторы, аккумуляторы, павербанки и прочее подобное оборудование. Фирмы, которые торговали этим, оперативно распродали почти весь ассортимент (кроме малоходовых позиций) и начали делать срочные закупки за границей. А это, в свою очередь, вызвало повышение спроса как на безналичную, так и на наличную валюту. Впрочем, то, что к концу недели колебания котировок стали слабее, говорит о нахождении «консенсуса» между покупателями и продавцами. Похоже, текущий курс устраивает обе стороны. ﻿



Чего ожидать от валютного курса на выходных?

Поскольку в субботу и воскресенье подавляющая часть банковских отделений не работает, закрывать спрос на валюту придется небанковским обменникам, страдающим от запрета на рекламу и предстоящих авансовых платежей на прибыль. В этой ситуации стоит ждать расширения сперва между покупкой и продажей. Курс доллара, возможно, чуть поднимется, но рост вряд ли будет больше 15-20 копеек.

Таким образом, на выходных доллар в столице будут продавать в диапазоне от 40,40 до 40,60 гривен, а там, где будут перебои с национальной валютой, удастся взять его и на пару копеек дешевле. Ничего форсмажорного на выходных на валютном рынке не будет.

