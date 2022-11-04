Чому знову зростає долар і чого очікувати від валютного курсу на вихідні
Після того, як минулого тижня долар ненадовго подешевшав до 39,55-39,60 гривень (за такою ціною його продавали у столиці минулої п'ятниці), цінники на банківських табло (а небанківські вже давно вимкнені) знову поповзли нагору.
Вранці понеділка 31 жовтня купити готівкового «американця» у столиці можна було по 39,90 гривень, а вже через добу його вартість зросла до 40,55-40,60 гривень. Дні тижня, що залишилися, курс долара коливався в межах 40,30-40,50 гривень.
Чому знову зростає долар?
Спробуємо сформулювати основні причини, чому знову зростає долар.
Перше і головне: військовим, які нині забезпечують більшу частину попиту на готівкову валюту, наприкінці минулого тижня виплатили заборгованість із зарплати (у військових вона називається «грошовим забезпеченням»). У день, коли це сталося, власне, і перестав падати курс долара.
Друге: підвищені продажі долара минулого тижня (як готівкового, так і безготівкового) були пов'язані з потребою бізнесу у здійсненні платежів у національній валюті, пов'язаних із кінцем місяця. Цього тижня цей фактор втратив актуальність: експортери знову почали витримувати виручку.
Третє: у зв'язку з атаками на українську енергоструктуру, що почастішали, у населення зріс попит на електрогенератори, акумулятори, павербанки та інше подібне обладнання. Фірми, які торгували цим, оперативно розпродали майже весь асортимент (крім малоходових позицій) та почали робити термінові закупівлі за кордоном. А це, своєю чергою, викликало підвищення попиту як на безготівкову, так і на готівкову валюту. Втім, те, що до кінця тижня коливання котирувань стали слабшими, говорить про знаходження «консенсусу» між покупцями та продавцями. Схоже, що поточний курс влаштовує обидві сторони.
Чого очікувати від валютного курсу у вихідні?
Оскільки в суботу та неділю переважна частина банківських відділень не працює, закривати попит на валюту доведеться небанківським обмінникам, які страждають від заборони реклами та майбутніх авансових платежів на прибуток. У цій ситуації варто чекати розширення спершу між купівлею та продажем. Курс долара, можливо, трохи підніметься, але зростання навряд чи буде більшим за 15-20 копійок.
Таким чином, у вихідні долар у столиці продаватимуть у діапазоні від 40,40 до 40,60 гривень, а там, де будуть перебої з національною валютою, вдасться взяти його і на пару копійок дешевше. Нічого форсмажорного у вихідні на валютному ринку не буде.