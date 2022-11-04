Чому знову зростає долар і чого очікувати від валютного курсу на вихідні

Після того, як минулого тижня долар ненадовго подешевшав до 39,55-39,60 гривень (за такою ціною його продавали у столиці минулої п'ятниці), цінники на банківських табло (а небанківські вже давно вимкнені) знову поповзли нагору.

Вранці понеділка 31 жовтня купити готівкового «американця» у столиці можна було по 39,90 гривень, а вже через добу його вартість зросла до 40,55-40,60 гривень. Дні тижня, що залишилися, курс долара коливався в межах 40,30-40,50 гривень.

Чому знову зростає долар?

Спробуємо сформулювати основні причини, чому знову зростає долар.

Перше і головне: військовим, які нині забезпечують більшу частину попиту на готівкову валюту, наприкінці минулого тижня виплатили заборгованість із зарплати (у військових вона називається «грошовим забезпеченням»). У день, коли це сталося, власне, і перестав падати курс долара.

Друге: підвищені продажі долара минулого тижня (як готівкового, так і безготівкового) були пов'язані з потребою бізнесу у здійсненні платежів у національній валюті, пов'язаних із кінцем місяця. Цього тижня цей фактор втратив актуальність: експортери знову почали витримувати виручку.

Третє: у зв'язку з атаками на українську енергоструктуру, що почастішали, у населення зріс попит на електрогенератори, акумулятори, павербанки та інше подібне обладнання. Фірми, які торгували цим, оперативно розпродали майже весь асортимент (крім малоходових позицій) та почали робити термінові закупівлі за кордоном. А це, своєю чергою, викликало підвищення попиту як на безготівкову, так і на готівкову валюту. Втім, те, що до кінця тижня коливання котирувань стали слабшими, говорить про знаходження «консенсусу» між покупцями та продавцями. Схоже, що поточний курс влаштовує обидві сторони.﻿



Чого очікувати від валютного курсу у вихідні?

Оскільки в суботу та неділю переважна частина банківських відділень не працює, закривати попит на валюту доведеться небанківським обмінникам, які страждають від заборони реклами та майбутніх авансових платежів на прибуток. У цій ситуації варто чекати розширення спершу між купівлею та продажем. Курс долара, можливо, трохи підніметься, але зростання навряд чи буде більшим за 15-20 копійок.

Таким чином, у вихідні долар у столиці продаватимуть у діапазоні від 40,40 до 40,60 гривень, а там, де будуть перебої з національною валютою, вдасться взяти його і на пару копійок дешевше. Нічого форсмажорного у вихідні на валютному ринку не буде.

