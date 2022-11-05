В Минсоцполитики ответили, будет ли индексация пенсий в 2023 году
Закон о государственном бюджете Украины на 2023 год предусматривает увеличение расходов на Пенсионный фонд. Плановая индексация пенсий состоится, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона.
"Наш бюджет на 23-й год наконец-то утвержден. Соответственно 21 миллиард добавлен Министерству социальной политики по сравнению с прошлым годом. И это позволит нам говорить об увеличении средств для пенсионеров. Мы планируем провести индексацию, так, как мы и обещали, соответственно уже понемножку будет наполнять этот бюджет", - сказала она.
Напомним, ко второму чтению в государственном бюджете на 2023 год расходы на Пенсионный фонд Украины были увеличены на 38,9 млрд. гривен.