У Мінсоцполітики відповіли, чи буде індексація пенсій у 2023 році

Закон про державний бюджет України на 2023 рік передбачає збільшення видатків на Пенсійний фонд. Планова індексація пенсій відбудеться, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону.

"Наш бюджет на 23-й рік нарешті затверджено. Відповідно 21 мільярд додано Міністерству соціальної політики в порівняні з минулим роком. І це дозволить нам говорити про збільшення коштів для пенсіонерів. Ми плануємо провести індексацію, так, як ми і обіцяли, відповідно вже потрошечки будемо наповнювати цей бюджет" , - сказала вона.

Нагадаємо, до другого читання у державному бюджеті на 2023 рік видатки на Пенсійний фонд України були збільшені на 38,9 млрд гривень.