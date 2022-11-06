Счетная палата: РФ нанесла ущерб окружающей среде Украины более чем на 1,35 триллиона

Согласно данным Оперативного штаба по фиксации экопреступлений РФ окружающей среде Украины нанесен ущерб на более 1,35 трлн гривен, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в сообщении Счетной палаты.

В результате действий страны-террориста ежедневно из-за лесных пожаров, горения нефтепродуктов и возгорания промышленных объектов в воздух попадают опасные вещества. С начала большой войны количество таких выбросов превысило 67 млн тонн, против 2,2 млн тонн в 2021 и 2020 годах.

Отмечается, что уже пострадало 3 млн га лесов, а это почти треть лесного фонда нашего государства. Некоторые из них - потеряны навсегда. Около трети территории Украины потребует разминирования, на что понадобится не менее 10 лет

Также угроза существует не только окружающей среде Украины, поскольку война вызвала ряд проблем для окружающей среды в Европе. Одни из самых больших опасностей сейчас является заминированная дамба Каховской ГЭС и ядерный шантаж на оккупированной Запорожской АЭС.