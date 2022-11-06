Рахункова палата: РФ завдала збитків довкіллю України на понад 1,35 трильйона

Згідно з даними Оперативного штабу з фіксації екозлочинів РФ довкіллю України завдано збитків на понад 1,35 трлн гривень, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в повідомленні Рахункової палати.

Внаслідок дій країни-терориста щодня через лісові пожежі, горіння нафтопродуктів і загоряння промислових об’єктів у повітря потрапляють небезпечні речовини. З початку великої війни кількість таких викидів перевищила 67 млн тонн, проти 2,2 млн тонн у 2021 та 2020 роках.

Зазначається, що вже постраждало 3 млн га лісів, а це майже третина лісового фонду нашої держави. Деякі з них - втрачені назавжди. Близько третини території України потребуватиме розмінування, на що знадобиться щонайменше 10 років

Також загроза існує не лише навколишньому середовищу України, оскільки війна спричинила низку проблем для довкілля в Європі. Одними з найбільших небезпек наразі є замінована дамба Каховської ГЕС та ядерний шантаж на окупованій Запорізькій АЕС.