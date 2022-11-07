На выходных доллар в Украине продолжил дорожать. Ценник на продажу наличного «американца» в столице поднялся до 40,50-40,55 копеек, хотя, по информации портала «Курс Украины», говорить о существенном спросе на иностранную валюту не приходится. Скорее, спрос остался на том же уровне, а вот предложение валюты незначительно снизилось, что и привело к незначительному росту котировок.

В понедельник доллар прибавил в цене еще 5 копеек. Столичные оптовые обменные пункты состоянием на 14:00 продают его по 40,55-40,60 гривен. В целом по Украине наблюдается разброс цен, связанный с географическими особенностями того или иного региона, интенсивностью вражеских обстрелов и общей близостью к линии фронта.

Так, во Львове, Луцке и Черновцах доллар продают по 40,50 гривен (а в Ужгороде – вообще по 40,45 гривен), в Одессе – по 40,60, а в Запорожье – по 40,70-40,75 гривен. Разница в цене между разными городами существенно снизилась, что говорит об относительной стабильности на валютном рынке. И тем не менее, близость зимы и опасения наступления блекаута в стране понемногу толкают национальную валюту вниз, а доллар и евро – вверх.

И население, и бизнес в Украине интересуют вопросы «будет ли расти доллар» и «стоит ли покупать доллары и евро сейчас». Ответ на них дали наши народные депутаты, которые на прошлой неделе утвердили Бюджет на 2023 год. Согласно обновленному прогнозу Минэкономики, курс гривны к доллару США в бюджете заложен на уровне 42,20, а на конец 2023 года ожидается 45,8 гривен за доллар. И это речь идет об официальном курсе доллара, который, напомним, сегодня удерживается на уровне 36,5686 гривен. А рыночный будет примерно на 10% выше ожидаемого официального, т.е. уже в 2023 году может подняться до 45-46 гривен.

Однако это все же относительно далекая перспектива. Куда более важный вопрос

Что будет с долларом в ближайшее время?

Тенденция плавного ослабления национальной валюты сохранится на предстоящей неделе. Рост доллара на 5-10 копеек в день приведет к тому, что уже к концу этой недели его стоимость может достичь 41,00 гривен. Таким образом, курс плавно возвращается к уровням, которые мы уже видели в октябре.

Предполагаемый диапазон колебаний на неделю – 40,40-41,00 гривен