На вихідні долар в Україні продовжував дорожчати. Цінник на продаж готівкового «американця» у столиці піднявся до 40,50-40,55 копійок, хоча, за інформацією порталу «Курс України», говорити про попит на іноземну валюту не доводиться. Скоріше, попит залишився на тому ж рівні, а ось пропозиція валюти трохи знизилася, що і призвело до незначного зростання котирувань.

У понеділок долар додав у ціні ще 5 копійок. Столичні оптові обмінні пункти станом на 14.00 продають його по 40,55-40,60 гривень. Загалом по Україні спостерігається розкид цін, пов'язаний із географічними особливостями того чи іншого регіону, інтенсивністю ворожих обстрілів та загальною близькістю до лінії фронту.

Так, у Львові, Луцьку та Чернівцях долар продають по 40,50 гривень (а в Ужгороді – загалом по 40,45 гривень), в Одесі – по 40,60, а у Запоріжжі – по 40,70-40,75 гривень. Різниця в ціні між різними містами суттєво знизилася, що говорить про відносну стабільність на валютному ринку. Проте близькість зими і побоювання наступу блекауту в країні потроху штовхають національну валюту вниз, а долар і євро - вгору.

І населення, і бізнес в Україні цікавлять питання «чи зростатиме долар» і «чи варто купувати долари та євро зараз». Відповідь на них дали наші народні депутати, які минулого тижня затвердили Бюджет на 2023 рік. Згідно з оновленим прогнозом Мінекономіки, курс гривні до долара США в бюджеті закладено на рівні 42,20, а на кінець 2023 року очікується 45,8 гривень за долар. І це йдеться про офіційний курс долара, який, нагадаємо, сьогодні утримується на рівні 36,5686 гривень. А ринковий буде приблизно 10% вище очікуваного офіційного, тобто. вже 2023 року може піднятися до 45-46 гривень.

Однак це все ж таки відносно далека перспектива. Набагато важливіше питання

Що буде з доларом найближчим часом?

Тенденція поступового ослаблення національної валюти збережеться наступного тижня. Зростання долара на 5-10 копійок на день призведе до того, що вже до кінця цього тижня його вартість може сягнути 41,00 гривень. Таким чином, курс поступово повертається до рівнів, які ми вже бачили у жовтні.

Передбачуваний діапазон коливань на тиждень – 40,40-41,00 гривень