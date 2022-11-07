Шмыгаль: предприятия Мотор Сич и Укрнафты будут работать на оборону

Стратегические предприятия, которые перешли в собственность государства (Мотор Сич, Укрнафта, Укртатнафта, АвтоКрАЗ и Запорожтрансформатор), будут работать для удовлетворения оборонных потребностей государства в режиме 24/7, сообщает Новое время.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Акции пяти предприятий — Укрнафта, Укртатнафта, АвтоКрАЗ, Мотор Сич и Запорожтрансформатор — стали военным имуществом, перешли в управление Министерства обороны. По состоянию на сегодняшний день акции принудительно отчуждены в собственность государства. Это произошло исключительно в соответствии с нормами действующего законодательства" , — подчеркнул премьер.

Шмыгаль добавил, что эти пять предприятий должны в полной мере обеспечивать оборонные потребности нашего государства в военное время.

Он отметил, что предприятия стратегически важны и поставляют продукцию, которая критически необходима для нужд армии.

"Они должны работать 24/7 для нужд нашего государства" , — подчеркнул премьер.

Глава правительства заверил, что работающие на этих предприятиях продолжат работать, будет больше заказов и гарантий от государства. Он подчеркнул, что работа простаивающих предприятий будет возобновлена.

"Их потенциал будет использоваться полностью" , — добавил Шмыгаль.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что предприятия Мотор Сич, Укрнафты, АвтоКрАЗ и другие компании передали Минобороны.