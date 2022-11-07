Шмигаль: підприємства Мотор Січ та Укрнафти працюватимуть на оборону

Стратегічні підприємства, що перейшли у власність держави (Мотор Січ, Укрнафта, Укртатнафта, АвтоКрАЗ та Запоріжтрансформатор), працюватимуть для задоволення оборонних потреб держави у режимі 24/7, повідомляє Новое время.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Акції п'яти підприємств – Укрнафта, Укртатнафта, АвтоКрАЗ, Мотор Січ та Запоріжтрансформатор – стали військовим майном, перейшли в управління Міністерства оборони. Станом на сьогоднішній день акції примусово відчужені у власність держави. Це сталося виключно відповідно до норм чинного законодавства" , - наголосив прем'єр.

Шмигаль додав, що ці п'ять підприємств мають повною мірою забезпечувати оборонні потреби нашої держави у воєнний час.

Він зазначив, що підприємства стратегічно важливі та постачають продукцію, яка критично необхідна для потреб армії.

"Вони повинні працювати 24/7 для потреб нашої держави" , - наголосив прем'єр.

Глава уряду запевнив, що працюючі на цих підприємствах продовжать працювати, буде більше замовлень та гарантій від держави. Він підкреслив, що роботу підприємств, що простоюють, буде відновлено.

"Їх потенціал буде використовуватися повністю" , - додав Шмигаль.

Раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що підприємства Мотор Січ, Укрнафти, АвтоКрАЗ та інші компанії передали Міноборони.