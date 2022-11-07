МВД: треть территории Украины потенциально опасна из-за мин

До трети территории Украины может быть загрязнено взрывоопасными предметами, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил в эфире единого телемарафона первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

"Всего потенциально опасных территорий остается 175 тысяч квадратных километров. Это составляет примерно треть территории Украины. Эта цифра динамична. Сейчас основные силы пиротехнических подразделений работают преимущественно в Харьковской области" , – сказал он.

По словам Енина, с начала широкомасштабного российского вторжения украинские саперы обнаружили, изъяли и обезвредили более 270 тысяч взрывоопасных предметов.