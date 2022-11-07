МВС: третина території України потенційно небезпечна через міни

До третини території України може бути забруднено вибухонебезпечними предметами, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив в ефірі єдиного телемарафону перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

"Всього потенційно небезпечних територій залишається 175 тисяч квадратних кілометрів. Це становить приблизно третину території України. Ця цифра є динамічною. Зараз основні сили піротехнічних підрозділів працюють переважно на Харківщині" , – сказав він.

За словами Єніна, з початку широкомасштабного російського вторгнення українські сапери виявили, вилучили та знешкодили понад 270 тисяч вибухонебезпечних предметів.