Умер основатель и фронтмен рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти, сообщает Вести.

Сообщение об этом было опубликовано во вторник, 8 ноября, на официальной странице группы в Facebook от имени бас-гитариста коллектива Пита Эгнью.

Музыканту было 76 лет. Как сообщает издание The Sun, с 2013 года он страдал хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).

Справка:

Дэн Маккаферти родился в Данфермлине, Шотландия. Вместе с басистом Питером Эгнью, гитаристом Мэнни Чарльтоном и барабанщиком Дарреллом Суитом основал Nazareth в 1968 году.

Самый известный альбом группы Hair Of The Dog был выпущен в 1975 году и разошелся тиражом более двух миллионов копий по всему миру.

Накануне стало известно о том, что в 98-летнем возрасте умер британский актер Лесли Филлипс, который озвучил Распределяющую шляпу в фильмах о Гарри Поттере.