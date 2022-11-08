Помер засновник та фронтмен рок-групи Nazareth Ден Маккаферті, повідомляє Вести.

Повідомлення про це було опубліковано у вівторок, 8 листопада, на офіційній сторінці групи у Facebook від імені бас-гітариста колективу Піта Егнью.

Музиканту було 76 років. Як повідомляє видання The Sun, з 2013 року він страждав на хронічну обструктивну хворобу легень (ХОЗЛ).

Довідка:

Ден Маккаферті народився в Данфермлін, Шотландія. Разом із басистом Пітером Егнью, гітаристом Менні Чарльтоном та барабанщиком Дарреллом Суїтом заснував Nazareth у 1968 році.

Найвідоміший альбом гурту Hair Of The Dog був випущений у 1975 році і розійшовся тиражем понад два мільйони копій у всьому світі.

Напередодні стало відомо про те, що у 98-річному віці помер британський актор Леслі Філліпс, який озвучив розподільний капелюх у фільмах про Гаррі Поттера.