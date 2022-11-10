Бойцы ВСУ освободили Борозенское в Херсонской области

Украинские военнослужащие освободили населенный пункт Борозенское в Херсонской области. Он находится в 122 километрах от Херсона, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Первая отдельная бригада специального назначения им. Ивана Богуна на своей странице в Facebook.

"Село Борозенское под контролем ВСУ. Подразделения Первой отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна уже освободили этот населенный пункт и продвигаются дальше на юг" , — говорится в сообщении.

Фото: Первая отдельная бригада специального назначения им. Ивана Богуна

10 ноября украинские защитники освободили ряд населенных пунктов в Херсонской области. Под контроль Украины перешли Киселевка и Брускинское. Также в Николаевской области под контроль Украины перешла Снигиревка.