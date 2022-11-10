Бійці ЗСУ звільнили Борозенське у Херсонській області

Українські військовослужбовці звільнили населений пункт Борозенське у Херсонській області. Він знаходиться за 122 кілометри від Херсона, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Перша окрема бригада спеціального призначення ім. Івана Богуна на своїй сторінці у Facebook.

"Село Борозенське під контролем ЗСУ. Підрозділи Першої окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна вже звільнили цей населений пункт і просуваються далі на південь" , — йдеться у повідомленні.

Фото: Перша окрема бригада спеціального призначення ім. Івана Богуна

10 листопада українські захисники звільнили низку населених пунктів у Херсонській області. Під контроль України перейшли Киселівка та Брускинське. Також у Миколаївській області під контроль України перейшла Снігурівка.