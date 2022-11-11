Рыдающие сторонники "русского мира" в срочном порядке бегут из Херсона

На фоне бегства из Херсона оккупационных войск РФ сторонникам так называемого «русского мира» также приходится в срочном порядке покидать город, чтобы избежать уголовной ответственности после его полного освобождения, сообщает Новое время.

На обнародованных в соцсетях видео можно увидеть, в насколько подавленном состоянии они сейчас находятся.

Неизвестная женщина снимает происходящее на телефон, и еле сдерживает слезы, а пассажир на заднем сидении пытается выяснить, как так получилось, что украинские войска сумели выбить оккупантов из Херсона, который был торжественно объявлен российским диктатором Владимиром Путиным «частью РФ».

"У меня особенное заболевание, мне надо успокоиться… Фраза: „Россия здесь навсегда“…" , — начинает он свой вопрос, но срывается на рыдание не в состоянии продолжить.

В свою очередь голос за кадром без особой уверенности уверяет, что в будущем Херсон якобы снова будет захвачен российской армией.

"Все понимаем, но мы вернемся, не переживайте. Мы сами переживаем…" , — отвечает он, пытаясь успокоить своего расстроенного собеседника.

В свою очередь пользователи соцсетей уже провели параллели между данным видео и роликом с россиянкой, которая не хотела уезжать из временно оккупированного Крыма после ударов ВСУ по российским базам минувшим летом.

Ранее минобороны РФ отчиталось о якобы полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

В то же время жители города публикуют фото с брошенными российскими солдатами, которые переодеваютсяв гражданскую одежду в попытке смешаться с толпой, чтобы скрыться и не попасть в руки ВСУ.

На сегодняшний день Силы обороны освободили уже целый ряд городов и сел на южном направлении, в том числе Снигиревку, Брускинское, Борозенское и Киселевку в около 15 километрах от Херсона.

При этом деоккупация продолжается и останавливаться ВСУ не собираются.

В связи с успешными контрнаступательными действиями украинской армии минобороны РФ было вынуждено объявить об отступлении своей группировки в Херсонской области на левый берег Днепра.

Такое решение вызвало резкое недовольство среди россиян, разочаровшихся в руководстве страны, которое привело к столь позорному итогу.

При этом противник также несет огромные потери в районе Сватово, в связи с чем на границу с Украиной начали съезжаться десятки жен и матерей мобилизованны россиян, которые требуют вернуть выживших домой.