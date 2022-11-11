Ридаючi прихильники "руского міра" у терміновому порядку тікають з Херсона

На тлі втечі з Херсона окупаційних військ РФ прихильникам так званого «руского міра» також доводиться терміново залишати місто, щоб уникнути кримінальної відповідальності після його повного звільнення, повідомляє Новое время.

На оприлюднених у соцмережах відео можна побачити, наскільки вони пригнічені.

Невідома жінка знімає те, що відбувається на телефон, і ледве стримує сльози, а пасажир на задньому сидінні намагається з’ясувати, як так вийшло, що українські війська зуміли вибити окупантів із Херсона, який був урочисто оголошений російським диктатором Володимиром Путіним «частиною РФ».

"У мене особливе захворювання, мені треба заспокоїтись… Фраза: „Росія тут назавжди“…" , — починає він своє питання, але зривається на ридання не в змозі продовжити.

У свою чергу, голос за кадром без особливої впевненості запевняє, що у майбутньому Херсон нібито знову буде захоплений російською армією.

"Все розуміємо, але ми повернемося, не переживайте. Ми самі переживаємо…" , — відповідає він, намагаючись заспокоїти свого засмученого співрозмовника.

У свою чергу користувачі соцмереж вже провели паралелі між цим відео та роликом з росіянкою, яка не хотіла їхати з тимчасово окупованого Криму після ударів ЗСУ по російських базах минулого літа.

Раніше міноборони РФ відзвітувало про нібито повне виведення своїх окупаційних військ з Херсона.

Водночас жителі міста публікують фото з покинутими російськими солдатами, які перевдягаються у цивільний одяг у спробі змішатись з натовпом, щоб сховатися і не потрапити до рук ЗСУ.

На сьогодні Сили оборони звільнили вже цілу низку міст і сіл на південному напрямку, у тому числі Снігурівку, Брускінське, Борозенське та Киселівку за 15 кілометрів від Херсона.

При цьому деокупація триває і зупинятися ЗСУ не збираються.

Через успішні контрнаступальні дії української армії міноборони РФ було вимушено оголосити про відступ свого угруповання в Херсонській області на лівий берег Дніпра.

Таке рішення викликало різке невдоволення серед росіян, що розчарувалися у керівництві країни, яке допустило такий ганебний підсумок.

При цьому противник також зазнає величезних втрат в районі Сватового, у зв’язку з чим на кордон з Україною почали з'їжджатися десятки дружин і матерів мобілізовані росіян, які вимагають повернути тих, хто вижив додому.