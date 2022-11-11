Зеленский подтвердил, что ВСУ освободили Херсон

Президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что Вооруженные силы Украины освободили Херсон от российских оккупантов, сообщает Деловая столица.

Глава государства опубликовал соответствующий пост на своих страницах в соцсетях.

Президент также поделился видео, на котором жители Херсона радостно встречают украинские Силы обороны.

"Наши. Наш. Херсон.Украина" , — написал Зеленский.

11 ноября, в центр Херсона вышли жители города с флагами Украины. В соцсетях появляются видео защитников Украины, которые заходят в Херсон.

В Центре национального сопротивления Украины сообщили, что "потерянные" российские военные в Херсоне переодеваются в гражданскую одежду, а форму и бронежилеты выбрасывают в мусорку, пытаясь самостоятельно покинуть город.