Зеленський підтвердив, що ЗСУ звільнили Херсон
Президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію, що Збройні сили України звільнили Херсон від українських окупантів, повідомляє Ділова столиця.
Глава держави опублікував відповідний пост на своїх сторінках у соцмережах.
Президент також поділився відео, де жителі Херсона радісно зустрічають українські Сили оборони.
"Наші. Наш. Херсон. Україна", — написав Зеленський.
11 листопада, до центру Херсона вийшли жителі міста із прапорами України. У соцмережах з'являються відео із захисниками України, які заходять до Херсона.
У Центрі національного опору України повідомили, що "втрачені" російські військові у Херсоні перевдягаються у цивільний одяг, а форму та бронежилети викидають на смітник, намагаючись самостійно залишити місто.