Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась. Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю.

1. «ПриватБанк» продлил срок действия своих карт

По имеющейся у портала «Курс Украины» информации, «ПриватБанк» продолжил срок действия всех своих платежных карт на 12 месяцев. Поэтому если срок действия, указанный на карте, окончился, не надо торопиться ее перевыпускать.

Клиентам доступны операции:

оплата в торговых точках по POS-терминалу;

снятие наличных в банкоматах;

операции в интернет-банке Приват24;

пополнение счета любым удобным способом.

Для оплаты в интернете банк рекомендует открыть Digital-карту или интернет-карту и перевести на нее средства.

2. «Райффайзен Банк» меняет тарифы по картам и текущим счетам

С 1 декабря по тарифу «Райфкарта»:

меняется плата за P2P-переводы на карты других банков: было 1%, минимум 5 грн, стало - 0,5%+5 грн;

платежи по реквизитам по Украине становятся бесплатными (было 3 грн независимо от суммы).

По тарифу «Райфкарта +» с 1 декабря:

возрастает количество карт, которые можно оформить как бесплатные к счету, до 3 карт к каждому счету «Райфкарта +»;

вырастет плата в случае невыполнения условий для бесплатного обслуживания с 36 до 39 грн;

меняются условия для бесплатного обслуживания. Теперь необходимо проводить расчеты на 5000 грн в месяц или сохранять на счету минимум 5000 грн в течение месяца (ранее в обоих случаях достаточно было 2000 грн).

Для обоих тарифов – и «Райфкарта», и «Райфкарта +» - вводится комиссия за пополнение мобильного телефона на сумму до 50 грн – 2 гривны; если сумма пополнения больше, комиссии не будет; кроме того, плата за SMS-информирование возрастает с 19 до 25 грн/месяц.

3. «Forward Bank» повышает процентную ставку на остаток по карте

С 6 декабря банк меняет процентную ставку, которая начисляется на остаток средств на карте «КОКО КАРД дебетовая»: она будет повышена в 1,5 раза и составит 12% годовых (сейчас – 8% годовых).

4. «Kredobank» запустил возможность дистанционного открытия карты

Теперь стать клиентом «Kredobank» и открыть карту «Правильная» можно, используя приложение «Дія». Чтобы стать клиентом банка, необходимо:

загрузить приложение «Kredobank»; подтвердить свой номер телефона; пройти идентификацию через приложение «Дія»; сделать селфи; подписать договор на экране смартфона. Sportbank возобновил работу реферальной программы

С 11 ноября Sportbank возобновил работу своей реферальной программы. Теперь каждый клиент банка, пригласивший своего друга или знакомого с помощью реферальной ссылки, получит вознаграждение в размере 50 грн. Такое же вознаграждение получит и приглашенный.