Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, попри найважчі умови, в яких вона опинилася. Зібрали найістотніші зміни, які сталися за останній тиждень.

1. «ПриватБанк» продовжив термін дії своїх карток

За наявною у порталу «Курс України» інформацією, «ПриватБанк» продовжив термін дії всіх своїх платіжних карток на 12 місяців. Тому якщо термін дії, вказаний на карті, закінчився, не треба поспішати її перевипускати.

Клієнтам доступні операції:

оплата в торгових точках за POS-терміналом;

зняття готівки у банкоматах;

операції в інтернет-банку Приват24;

поповнення рахунку будь-яким зручним способом.

Для оплати в інтернеті банк рекомендує відкрити Digital-карту або інтернет-картку та переказати на неї кошти.

2. «Райффайзен Банк» змінює тарифи за картками та поточними рахунками

З 1 грудня за тарифом «Райфкарта»:

змінюється плата за P2P-перекази на карти інших банків: було 1%, щонайменше 5 грн, стало - 0,5%+5 грн;

платежі за реквізитами по Україні стають безкоштовними (було 3 грн незалежно від суми).

За тарифом «Райфкарта +» з 1 грудня:

зростає кількість карток, які можна оформити як безкоштовні до рахунку, до 3 карток до кожного рахунку «Райфкарта +»;

зросте плата у разі невиконання умов безкоштовного обслуговування з 36 до 39 грн;

змінюються умови безкоштовного обслуговування. Тепер необхідно проводити розрахунки на 5000 грн на місяць або зберігати на рахунку мінімум 5000 грн протягом місяця (раніше в обох випадках достатньо було 2000 грн).

Для обох тарифів – і «Райфкарта», і «Райфкарта+» – запроваджується комісія за поповнення мобільного телефону на суму до 50 грн – 2 гривні; якщо сума поповнення більша, комісії не буде; Крім того, плата за SMS-інформування зростає з 19 до 25 грн/місяць.

3. Forward Bank підвищує процентну ставку на залишок по карті

З 6 грудня банк змінює відсоткову ставку, яка нараховується на залишок коштів на карті «КОКО КАРД дебетова»: її буде підвищено в 1,5 раза і становитиме 12% річних (зараз – 8% річних).

4. "Kredobank" запустив можливість дистанційного відкриття карти

Тепер стати клієнтом «Kredobank» та відкрити карту «Правильна» можна за допомогою програми «Дія». Щоб стати клієнтом банку, необхідно:

завантажити програму «Kredobank»; підтвердити номер телефону; пройти ідентифікацію через програму «Дія»; зробити селфі; підписати договір на екрані смартфона. Sportbank відновив роботу реферальної програми

З 11 листопада Sportbank відновив свою реферальну програму. Тепер кожен клієнт банку, який запросив свого друга чи знайомого за допомогою реферального посилання, отримає винагороду у розмірі 50 грн. Таку ж винагороду отримає і запрошений.