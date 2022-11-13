Ирак стремится к стабильным ценам на нефть для восстановления экономики

Премьер-министра Ирака Мохаммеда Шиа Аль-Судани стремится удерживать цены на нефть около текущего уровня, чтобы обеспечить стабильность рынка во время восстановления страны, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Bloomberg.

Ирак является вторым по величине нефтепроизводителем в ОПЕК. По словам премьера цены на нефть не превышали 100 долларов за баррель и не падали так, чтобы это повлияло на спрос и предложение.

Сейчас Ирак пытается увеличить доходы после десятилетий беспорядков, обозначенных войнами, санкциями и нападениями боевиков. Аль-Судани сказал, что квоту добычи Ирака в альянсе следует пересмотреть, чтобы учесть эти факторы.

Сейчас добыча ОПЕК остается стабильной в октябре после того, как группа пообещала символическое сокращение, чтобы стабилизировать настроения рынка.