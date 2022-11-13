Ірак прагне стабільних цін на нафту для відновлення власної економіки

Прем’єр-міністра Іраку Мохаммеда Шиа Аль-Судані прагне утримувати ціни на нафту близько поточного рівня, щоб забезпечити стабільність ринку під час відновлення країни, повідомляє Економічна правда.

Про це пише Bloomberg.

Ірак є другим за величиною нафтовиробником в ОПЕК. За словами прем’єра ціни на нафту не перевищували 100 доларів за барель і не падали так, щоб це вплинуло на попит і пропозицію.

Зараз Ірак намагається збільшити доходи після десятиліть безладів, позначених війнами, санкціями та нападами бойовиків. Аль-Судані сказав, що квоту видобутку Іраку в альянсі слід переглянути, щоб врахувати ці фактори.

Наразі видобуток ОПЕК залишається стабільним у жовтні після того, як група пообіцяла символічне скорочення, щоб стабілізувати настрої ринку.