В Херсоне официально поднят украинский флаг

В освобожденном Херсоне официально подняли флаг Украины, в мероприятии принял участие президент Владимир Зеленский.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак опубликовал в Instagram видео официального поднятия государственного флага в деоккупированном Херсоне.

Это произошло во время приезда в город Владимира Зеленского. Церемония поднятия флага сопровождалась исполнением гимна Украины.

Вместе с президентом освобожденный Херсон посетили Ермак, заместители главы ОПУ Кирилл Тимошенко и Роман Машовец, руководитель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич, отдельные министры и заместители министров.