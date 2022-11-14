У Херсоні офіційно піднято український прапор

У звільненому Херсоні офіційно підняли прапор України, у заході взяв участь президент Володимир Зеленський.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак опублікував у Instagram відео офіційного підняття державного прапора у деокупованому Херсоні.

Це сталося під час приїзду до міста Володимира Зеленського. Церемонія підняття прапора супроводжувалась виконанням гімну України.

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Разом із президентом звільнений Херсон відвідали Єрмак, заступники голови ОПУ Кирило Тимошенко та Роман Машовець, керівник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, окремі міністри та заступники міністрів.