У Херсоні офіційно піднято український прапор
У звільненому Херсоні офіційно підняли прапор України, у заході взяв участь президент Володимир Зеленський.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак опублікував у Instagram відео офіційного підняття державного прапора у деокупованому Херсоні.
Це сталося під час приїзду до міста Володимира Зеленського. Церемонія підняття прапора супроводжувалась виконанням гімну України.
Разом із президентом звільнений Херсон відвідали Єрмак, заступники голови ОПУ Кирило Тимошенко та Роман Машовець, керівник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, окремі міністри та заступники міністрів.