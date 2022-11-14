Что происходит с долларом и евро

Глядя на выключенные табло обменок, украинцы не понимают, что происходит с курсом. «Растет или падает доллар?» «Какой курс доллара будет завтра?» Эти вопросы волнуют не только финансистов; ведь многие товары в Украину в настоящее время завозятся из-за рубежа, и оплата за них происходит или в долларах США, или в евро. Не секрет, что даже соль в украинских магазинах сейчас завозится из-за границы.

Тем временем курс доллара опять растет, хоть и очень незначительно. Еще неделю назад в столичных обменных пунктах можно было приобрести «американца» по цене 40,50-40,55 гривен, а в нынешний понедельник ценник вырос ровно на 20 копеек – до 40,70-40,75 гривен. Впрочем, по информации портала «Курс Украины», на этом уровне рост котировок затормозился, и после обеда доллар в Киеве ненадолго опустился до 40,60-40,62 гривен.

Цены на доллар в других городах Украины несущественно отличаются от киевских. По-прежнему чем ближе к западной границе страны, тем доллар дешевле. Так, в Луцке сегодня можно было купить американскую валюту по 40,50 гривен, во Львове и Ивано-Франковске – по 40,55 гривен, в Мукачево – по 40,60 гривен, в Одессе – по 40,65 гривен. А вот в Харькове во второй половине дня ценник колебался в пределах 40,75-40,80 гривен.

Если колебания цен на доллар в последние дни не бросаются в глаза, то цена на евро выросла и очень существенно. Ровно неделю назад, в прошлый понедельник 7 ноября, евро стоил дешевле доллара. В столичных обменниках евро в этот день можно было купить по 39,65-39,75 гривен. Однако за прошедшие семь дней ситуация кардинально изменилась, и уже сегодня евро преодолел отметку 41 гривен, опять став дороже своего американского собрата. Причиной столь стремительного взлета стали данные по инфляции в США, опубликованные в прошлый четверг. Более низкие по сравнению с прогнозными цифры вызвали ажиотаж на мировом рынке FOREX. Стоимость всех мировых валют (включая евро) взлетела по отношению к американскому доллару, а сам евро в пятницу 11 ноября достиг отметки 1,0364 доллара.

Что это означает для украинцев?

Прежде всего, то, что европейские товары в ближайшее время могут подорожать еще на несколько процентов. На этот раз именно из-за роста евро к доллару.

Чего дальше ожидать от валютного курса?

Судя по всему, курс доллара продолжит колебаться вверх-вниз в пределах диапазона 40,40-41,00 гривен. Более существенных изменений его цены в ближайшее время ждать не стоит. А вот с евро ситуация гораздо менее прогнозируемая. После столь быстрого роста евро может уйти на коррекцию; при этом он подешевеет не только в мире, но и в Украине. В этом случае уже к концу недели можно ожидать, что евро и доллар опять сравняются в цене. Но это если все в мире будет «идти по плану».

В целом же, чем ближе конец года, тем сложнее будет валютному курсу в стране изображать «стабильность». Печатание денег для покрытия дефицита бюджета и необходимость сдерживать инфляцию рано или поздно вынудят Национальный банк поднять официальный курс доллара, а за ним вверх пойдет и рыночный.