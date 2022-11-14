Що відбувається з доларом та євро

Дивлячись на вимкнені табло обміну, українці не розуміють, що відбувається з курсом. «Зростає чи падає долар?» "Який курс долара буде завтра?" Ці питання хвилюють не лише фінансистів; адже багато товарів в Україну зараз завозяться з-за кордону, і оплата за них відбувається або в доларах США, або в євро. Не секрет, що навіть сіль в українських магазинах зараз завозиться з-за кордону.

Тим часом курс долара знову зростає, хоч дуже незначно. Ще тиждень тому у столичних обмінних пунктах можна було придбати «американця» за ціною 40,50-40,55 гривень, а цього понеділка цінник виріс рівно на 20 копійок – до 40,70-40,75 гривень. Втім, за інформацією порталу «Курс України», на цьому рівні зростання котирувань загальмувалося і після обіду долар у Києві ненадовго опустився до 40,60-40,62 гривень.

Ціни на долар в інших містах України несуттєво відрізняються від київських. Як і раніше, чим ближче до західного кордону країни, тим долар дешевший. Так, у Луцьку сьогодні можна було купити американську валюту за 40,50 гривень, у Львові та Івано-Франківську – по 40,55 гривень, у Мукачеві – по 40,60 гривень, в Одесі – по 40,65 гривень. А ось у Харкові у другій половині дня цінник коливався у межах 40,75-40,80 гривень.

Якщо коливання цін на долар в останні дні не впадає в око, то ціна на євро зросла і дуже суттєво. Рівно тиждень тому, минулого понеділка 7 листопада, євро коштував дешевше за долар. У столичних обмінниках євро цього дня можна було купити 39,65-39,75 гривень. Однак за минулі сім днів ситуація кардинально змінилася, і вже сьогодні євро подолав позначку 41 гривень, знову ставши дорожчим за свого американського побратима. Причиною такого стрімкого зльоту стали дані щодо інфляції в США, опубліковані минулого четверга. Нижчі порівняно з прогнозними цифри спричинили ажіотаж на світовому ринку FOREX. Вартість всіх світових валют (включно з євро) злетіла по відношенню до американського долара, а сам євро в п'ятницю 11 листопада досяг позначки 1,0364 долара.

Що це означає для українців?

Насамперед те, що європейські товари найближчим часом можуть подорожчати ще на кілька відсотків. На цей раз саме через зростання євро до долара.

Що далі чекати від валютного курсу?

Зважаючи на все, курс долара продовжить коливатися вгору-вниз у межах діапазону 40,40-41,00 гривень. Суттєвіших змін його ціни найближчим часом чекати не варто. А от із євро ситуація набагато менш прогнозована. Після такого швидкого зростання євро може піти на корекцію; при цьому він подешевшає не лише у світі, а й в Україні. У цьому випадку вже до кінця тижня очікується, що євро і долар знову зрівняються в ціні. Але це якщо все у світі «йтиме за планом».

В цілому ж, чим ближче до кінця року, тим складніше буде валютному курсу в країні зображати «стабільність». Друкування грошей для покриття дефіциту бюджету та необхідність стримувати інфляцію рано чи пізно змусять Національний банк підняти офіційний курс долара, а за ним вгору піде й ринковий.