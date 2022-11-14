Укрзализныця возобновила сообщение с Николаевом: расписание поезда

"Укрзализныця" с понедельника, 14 ноября, впервые с начала большой войны возобновила железнодорожное сообщение с Николаевом, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Разрешение на пассажирское сообщение перевозчик получил от Николаевской областной военной администрации и военных.

Первый поезд в Николаев отправится из Киева в понедельник в 22:00. В последний раз пассажирский поезд дальнего сообщения приезжал в Николаев 24 февраля.

Поезд №122/121 Киев – Николаев будет курсировать по четным числам из столицы и по нечетным – из Николаева.

Он будет отправляться из Киева в 22:14 и прибывать в Николаев в 07:15. В обратном направлении поезд будет отправляться в 22:09 и прибывать в Киев в 06:55.

Билеты на поезд уже можно приобрести в кассах, приложении или чат-ботах Укрзализныци.

"С начала полномасштабного вторжения россии Николаев был прифронтовым городом и держал оборону на юге Украины. После деоккупации Херсона линия фронта сдвинулась, и мы получили разрешение на восстановление железнодорожного сообщения в город. Это очень важно именно накануне зимы, когда люди смогут в случае необходимости удобно поехать в другие города Украины или привезти все необходимое" , — отметил председатель правления УЗ Александр Камышин.

Он также анонсировал, что в ближайшие дни будет возобновлено железнодорожное сообщение с Херсоном.

Напоминаем:

Укрзализныця вместе с платформой UNITED24 запускает проект "Билеты к победе", по которому можно приобрести билеты в находящиеся под оккупацией украинские города или уже деоккупированные.

"Укрзализныця" не планирует повышать тарифы на пассажирские перевозки в условиях полномасштабной войны РФ против Украины.