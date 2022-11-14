Укрзалізниця відновила сполучення з Миколаєвом: розклад поїзда

"Укрзалізниця" з понеділка, 14 листопада, вперше з початку великої війни відновила залізничне сполучення з Миколаєвом, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Дозвіл на пасажирське сполучення перевізник отримав віл Миколаївської обласної військової адміністрації та військових.

Перший поїзд до Миколаєва вирушить з Києва у понеділок о 22:00. Востаннє пасажирський поїзд далекого сполучення приїздив до Миколаєва 24 лютого.

Поїзд №122/121 Київ – Миколаїв курсуватиме по парних числах зі столиці та по непарних — з Миколаєва.

Він вирушатиме з Києва о 22:14 та прибуватиме до Миколаєва о 07:15. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 22:09 та прибуватиме до Києва о 06:55.

Квитки на потяг вже можна придбати в касах, у застосунку або чат-ботах Укрзалізниці.

"Від початку повномасштабного вторгнення росії Миколаїв був прифронтовом містом та тримав оборону на півдні України. Після деокупації Херсона лінія фронту зрушилася, і ми отримали дозвіл на відновлення залізничного сполучення до міста. Це надважливо саме напередодні зими, коли люди зможуть у разі потреби зручно поїхати до інших міст України або ж привезти все необхідне" , — зазначив голова правління УЗ Олександр Камишін.

Він також анонсував, що найближчими днями буде відновлено залізничне сполучення з Херсоном.

Нагадуємо:

Укрзалізниця разом із платформою UNITED24 запускає проєкт "Квитки до перемоги", за яким можна придбати квитки до українських міст, що знаходяться під окупацією, або вже деокуповані.

"Укрзалізниця" не планує підвищувати тарифи на пасажирські перевезення в умовах повномасштабної війни РФ проти України.