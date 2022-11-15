Футболист Серии А обратился к Мудрику с необычной просьбой

Форвард итальянского "Милана" и сборной Португалии Рафаэль Леау написал вингеру донецкого "Шахтера" Михаилу Мудрику с просьбой подарить футболку, сообщает УНИАН.

"Мне написал Рафаэль Леау, попросил мою футболку. Сказал, что это было бы для него большим подарком", - сказал Мудрик в интервью для "Бомбардир".

23-летний Леау является самым дорогим игроком Серии А - Transfermarkt оценивает его в 85 миллионов евро. Португалец поедет на ЧМ-2022 в Катар.