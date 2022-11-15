Футболіст Серії А звернувся до Мудрика з незвичайним проханням

Форвард італійського "Мілана" та збірної Португалії Рафаель Леау написав вінгеру донецького "Шахтаря" Михайлу Мудрику з проханням подарувати футболку, повідомляє УНІАН.

"Мені написав Рафаель Леау, попросив мою футболку. Сказав, що це було б для нього великим подарунком", - сказав Мудрік в інтерв'ю "Бомбардиру".

23-річний Леау є найдорожчим гравцем Серії А – Transfermarkt оцінює його у 85 мільйонів євро. Португалець поїде на ЧС-2022 до Катару.