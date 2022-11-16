АО "Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезд в Изюм Харьковской области, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Поезд №112/111 Киев-Изюм будет отправляться из Киева с 17 ноября в 22:55 и прибывать в Изюм в 12:00.

В обратном направлении из Изюма он будет отправляться с 18 ноября в 18:22 и прибывать в Киев в 06:10.

Поезд будет следовать через Полтаву, Харьков, Балаклею и другие города, что позволит жителям освобожденного Изюма получить удобное железнодорожное сообщение по ночному поезду со столицей.

Билеты на рейс уже доступны в приложении Укрзализныци, чат-боте и на сайте.

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