АТ "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на поїзд до Ізюма Харківської області, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Поїзд №112/111 Київ — Ізюм вирушатиме з Києва з 17 листопада о 22:55 і прибуватиме в Ізюм о 12:00.

У зворотному напрямку, з Ізюма, він вирушатиме з 18 листопада о 18:22 і прибуватиме до Києва о 06:10.

Поїзд прямуватиме через Полтаву, Харків, Балаклію та інші міста, що дозволить мешканцям звільненого Ізюма отримати зручне залізничне сполучення нічним поїздом зі столицею.

Квитки на рейс уже доступні в застосунку Укрзалізниці, чат-боті та на сайті.

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